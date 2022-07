Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a anuntat, joi, ca va iesi la camp sa faca rugaciuni de ploaie, in localitati invecinate cu municipiul Constanta. Arhiepiscopul Tomisului a declarat, joi, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea ca aceste rugaciuni vor avea loc in zilele de post. “De maine incepem in zilele de post, vineri, saptamana viitoare, luni, miercuri si vineri, sa iesim putin la camp sa facem rugaciuni. Si eu voi iesi la Valu lui Traian, aici, in vecinatate, sa facem rugaciuni de ploaie. Saptamana viitoare, in alta parte, la Cumpana, la Techirghiol, in…