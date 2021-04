Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care in toata perioada pandemiei a contestat restricțiile impuse de autoritați, susține ca nu se vaccineaza impotriva COVID-19 pentru ca are alergii și ca, oricum, nu ar avea motiv pentru ca nu se imbolnaveste. Cat despre implicarea preotilor in campania de vaccinare,…

- Oamenii din Braila au ieșit la proteste duminica seara fața de restricțiile COVID impuse peste tot. Se pare ca protestul a fost promovat pe paginile AUR.Cei de la manifestare au cerut sa fie incendiate mașinile, ca un protest radical. Ei cer ”Libertate!” Renunțarea la maști!”.Proteste au fost și la…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru marti, 16 martie 2021, ca au fost inregistrate 6.118 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore, din 26.186 teste RT-PCR și 12.185 teste rapide antigenice. Situatia detaliata, mai jos. Au fost confirmate 868.799 de cazuri de persoane infectate…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritatile nu vor inchide bisericile din Constanta din cauza epidemiei de Covid-19. „Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna si sa ne marturisim credinta”, este mesajul lui Teodosie.

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, susține ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de Covid 19. Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna și sa ne marturisim credința, este mesajul lui Teodosie, relateaza Mediafax. Arhiepiscopul Tomisului a facut…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de Covid 19. Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna și sa ne marturisim credința, este mesajul lui Teodosie, potrivit Mediafax.

- La 28 februarie Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, astazi, de la ora 08.15, va savarsi Sfanta Liturghie la manastirea "Sf. Ioan Casian", din apropierea localitatii Targusor, judetul Constanta,…

- Șase bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 33 de teste rapide antigen. Incidența la nivel de județ este de 0,87/1000 locuitori. De asemenea, 144 de persoane au fost vaccinate, dintre care 41 au primit cea de a doua doza. La nivel național, au fost inregistrate…