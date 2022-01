Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca amenzile care i-au fost date arhiepiscopului Teodosie sunt ilegale, ele fiind aplicate inaintea aducerii la cunostinta a deciziei de carantinare. „Din surse oficiale, va informam ca decizia de carantinare a IPS Teodosie, Arhiepiscopul…

