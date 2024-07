Stiri pe aceeasi tema

- "Boala este urmare a pacatului", considera IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, potrivit Stiri pe Surse."Am primit suferinta pentru ca am pacatuit", mai spune IPS Teodosie, afirmatiile sale fiind facute in contextul in care acesta a fost intrebat cum convingem un om bolnav ca nu trebuie sa "carteasca",…

- Inca o declaratie controversata a Arhiepiscopului Tomisului. IPS Teodosie afirma ca cei care vor sa doneze Bisericii sau celor nevoiasi bani din sumele castigate la pariuri sau la loto pot face acest lucru. Culmea, afirmatia vine la nici un an dupa ce Teodosie sustinea, intrebat daca sunt binecuvantati…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a afirmat ca o femeie casatorita nu trebuie sa umble cu capul descoperit si a precizat ca aceasta poate folosi o palarie sau o basca. „Acoperiti-va cu ceva capul”, a spus el intr-o emisiune la radio, potrivit News.ro.

