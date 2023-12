Arhiepiscopul Teodosie este urmărit penal de DNA pentru cumpărare de influență Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anunțat ca a inceput urmarirea penala fața de Arhiepiscopul Teodosie pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența. In același dosar este urmarit penal și un consilier din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la cumparare de influența. Potrivit procurorilor DNA, Potrivit procurorilor DNA, in iulie 2023, „suspectul Petrescu […] Articolul Arhiepiscopul Teodosie este urmarit penal de DNA pentru cumparare de influența apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

