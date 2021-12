Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel pentru Pace si veteran al luptei Africii de Sud impotriva dominatiei minoritatii albe, a murit la varsta de 90 de ani, a anuntat duminica presedintia.

- Scriitorul sud-african Wilbur Smith, autor a numeroase romane de aventuri traduse in intreaga lume, a murit sambata, la Cape Town, la varsta de 88 de ani, a anuntat editorul sau, citat de AFP. "Autorul de bestselleruri la nivel mondial Wilbur Smith a murit pe neasteptate sambata dupa-amiaza,…

- Frederik Willem (FW) de Klerk, ultimul președinte alb al Africii de Sud, a murit in aceasta dimineața la locuința sa din Cape Town. El a fost diagnosticat in luna martie cu mezoteliom, un tip de cancer care afecteaza țesuturile pulmonare, aceasta boala fiind și cauza decesului sau. De Klerk, in varsta…

