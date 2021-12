Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a oficiat, sambata, slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru o noua biserica, in satul Feștelița din Republica Moldova, conform basilica.ro. Credincioșii din Episcopia Basarabiei de Sud sarbatoresc in data de 4 decembrie Praznicul Intrarii in biserica…

- Ziua Romaniei a fost sarbatorita anticipat duminica la Biserica „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Viena. Dupa Sfanta Liturghie, Parintele Paroh Emanuel Nuțu a oficiat slujba de Te Deum, iar copiii parohiei au prezentat un moment artistic, conform basilica.ro Momentul aniversar a debutat prin…

- Inaltpreasfintitul Parinte Ioachim a oficiat duminica o slujba de pomenire pentru persoanele inmormantate in cimitirul parohiei Șerbanești din Bacau, a caror identitate nu este cunoscuta. Parastasul a avut loc la parohia bacauana, noteaza Basilica.ro. „Avem și sfinți fara nume și eroi fara…

- Liderul Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-Catolica, Cardianul Lucian, publica o scrisoare prin care indeamna preoții și credincioșii sa se vaccineze și sa respecte masurile de prevenire a raspandirii coronavirsului. Cardinalul declara ziua de duminica, 24 octombrie, ca zi de rugaciune in toate bisericile…

- Este locul unde astazi se boteaza un copil abia ivit pe lume, iar maine se ține slujba inmormantarii la capataiul unui mort. Dar este și locul in care speranța nu dispare niciodata, mai ales datorita copiilor care vin aici cu inima deschisa.

- Comunitatea din Balcauți s-a scandalizat ca la parohia ortodoxa din localitate dascal este o femeie. O enoriașa suparata i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pe care il roaga sa le dea și lor un dascal pentru ca ”nu este frumos ca o femeie sa mearga cu un preot” aratand ca ”rad…

- Catedrala Arhiepiscopala din Roman si-a serbat joi ocrotitoarea, pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Sfanta Liturghie a fost oficiata de Arhiepiscopul Ioachim. Ierarhul s-a adresat credinciosilor si le-a vorbit despre importanta culturii și spiritualitatii in viata unui popor, potrivit basilica.ro.…

- Parintele Pitulec Gheorghe, preotul de Craciunești, s-a stins din viața joi, 30 septembrie, la spitalul din Sighetu Marmației. Nascut la 2 mai 1962 la Bistra, Maramureș, a fost hirotonit preot pe 11 februarie 1996 la Baia Mare, de catre PS. Ioan Șișestean. Timp de 13 ani, și-a desfașurat misiunea in…