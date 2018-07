Arhiepiscopul de Adelaide Philip Wilson, cel mai inalt oficial catolic din lume condamnat de un tribunal la un an de inchisoare pentru ca a acoperit abuzuri sexuale comise asupra minorilor, si-a dat demisia, care a fost acceptata de papa Francisc, informeaza luni Vaticanul citat de EFE.



La 22 mai, arhiepiscopul in varsta de 67 de ani a fost declarat vinovat de a fi ascuns politiei in perioada 2004 - 2006 abuzurile sexuale comise de preotul Fletcher in anii 1970. Wilson a contestat sentinta in apel, refuzand initial sa demisioneze.



Insa apeluri la demisie au venit din toate…