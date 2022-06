Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au instituit cod galben de instabilitate atmosferica in șase județe din nordul țarii, anunța mediafax. Avertizarea este valabila sambata, in intervalul orar 15.00-22.00, in județele Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Bistrița-Nasaud și Maramureș. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care ocupa, astfel, primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, potrivit datelor definitive Eurostat. In cifre absolute,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a demarat o noua etapa a activitatii experimentale de crestere a precipitatiilor in zonele cu risc de seceta, aceasta urmand sa fie efectuata cu ajutorul aviatiei de pe Aeroporturile din Craiova si Iasi, a anuntat institutia, potrivit Agerpres. Astfel,…

- Potrivit ANM, de joi, de la ora 10.00 pana vineri, la ora 6.00 este in vigore un Cod galben de ploi, la Brașov și in alte județe din țara. Pe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova și local in Muntenia, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, pe alocuri…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 - 29 aprilie, ora 6Fenomene vizate: cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harțiiPe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crișana, Transilvania,…

- Un atlet veteran din Alba, Vasile Harjoc, in varsta de 69 de ani, va alerga, cate 21 de kilometri in fiecare judet al tarii, de la Alba Iulia la Bucuresti, in patru etape, in Maratonul dedicat Centenarului Incoronarii, in perioada 26 aprilie – 2 octombrie. Startul Maratonului Centenarului Incoronarii…

- Politistii de frontiera din cadrul Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalitații Transfrontaliere (DPCMIIT) a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF) și din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Iași au efectuat, in perioada…