In situația dramatica cu care se confrunta spitalele din Capitala, Arhiepiscopia Bucureștilor pune la dispoziție spații pentru pastrarea temporara a trupurilor celor decedați, informeaza Patriarhia Romana. „Ca urmare a escaladarii situației dramatice cu care se confrunta spitalele in care sunt tratați bolnavii de Covid-19 din București și morgile acestor spitale unde locurile de pastrare temporara a trupurilor celor decedați au devenit insuficiente, Arhiepiscopia Bucureștilor iese in intampinarea solicitarilor de ajutor și pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele…