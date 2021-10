Arhiepiscopia Bucureștilor oferă sprijin spitalelor copleșite de numărul de decese COVID-19 "Ca urmare a escaladarii situației dramatice cu care se confrunta spitalele in care sunt tratați bolnavii de Covid-19 din București și morgile acestor spitale unde locurile de pastrare temporara a trupurilor celor decedați au devenit insuficiente, Arhiepiscopia Bucureștilor iese in intampinarea solicitarilor de ajutor și pune la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare de la parohiile din imediata apropiere și capelele cimitirelor parohiale din imediata proximitate.Biserica iși exprima solidaritatea cu instituțiile și autoritațile medicale confruntate in aceasta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

