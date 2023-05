Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel intervine in disputa dintre Inaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane. Patriarhul Daniel e de parere ca polemica dintre prelatul tomitan și Vasile Banescu, consilier patriarhal, produce „tulburare in Biserica”,…

- Schimb dur de replici intre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Totul a pornit de la discuțiile aparute in spațiul public referitoare la posibilitatea sarbatorii Paștelui de catre catolici și ortodocși la aceeași data. IPS Teodosie a…

- Minune la biserica de lemn care a ars in Duminica Floriilor! Ca printr-un miracol, crucea bisericii și o icoana au ramas intacte in cenușa lacașului de cult din Borșa. Și credința este acolo in continuare, unde sute de enoriași și preotul s-au rugat impreuna. Biserica de lemn in stil maramureșean a…

- Ieri a fost o zi trista pentru toți borșenii și maramureșenii. Biserica din Complexul Borșa a luat foc chiar in Duminica de Florii. In urma incendiului, biserica a fost mistuita in totalitate, chiar daca mai multe echipaje de pompieri au intervenit din data. Pompierii maramureșeni primind ajutor și…

- Vestea incendiului de la biserica din Parohia Borșa Complex a venit in zi de mare sarbatoare. Deși au intervenit mai multe echipaje de pompieri, biserica a fost mistuita in cateva minute, insa din fericire, in urma incendiului, nu a existat nici o persoana vatamata. Episcopia Maramureșului și Satmarului…

- Dupa ce timp de noua saptamani, in fiecare zi de miercuri, au fost celebrate sfinte liturghii atat in limba romana, cat si in limba maghiara, iata ca Biserica romano-catolica Sf. Iosif din Baia Mare isi sarbatoreste hramul. Preotul paroh Danku Balazs și Consiliul Parohial, au inceput pregatirile pentru…