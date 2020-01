Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de constanțeni au facut vineri un lanț uman in jurul unor vestigii antice din centrul orașului, in semn de protest fața de construcția unui bloc de patru etaje care urmeaza sa fie ridicat intr-o zona protejata istoric. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca viitoarea investiție va fi realizata deasupra…

- Probabil ai auzit și tu de criza varstei de mijloc. Poate te-ai gandit ca este un moft, dar cercetatorii au demonstrat ca este cat se poate de reala, conform Telegraph . Profesorul David Blanchflower de la Dartmouth College, din New Hampshire, SUA, a comparat date din 132 de țari cu privire la relație…

- O persoana si-a pierdut viata, iar un sofer a fost ranit in urma a doua accidente produse sambata, in judetul Dolj. Un alt accident, unul spectaculos, a fost inregistrat vineri, in Craiova. Cele trei accidente au avut in timpul unor actiuni pentru prevenirea accidetelor rutiere. Primul accident a fost…

- Un accident rutier s a produs vineri, 13 decembrie, pe bulevardul Tomis din Constanta, in apropiere de Rovere. Un microbuz de pasageri care efectua o cursa speciala, avand numere de Ialomita, a lovit alte doua vehicule aflate in trafic. Din fericire, nu a fost ranita nicio persoana, insa circulatia…

- Baschet Club Athletic Constanta a reusit, sambata seara, sa obtina o victorie extrem de importanta in Liga Nationala. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu a primit, la Sala Sporturilor din Constanta, vizita CSM-ului Sighetu Marmatiei, o formatie aflata pe ultimul loc in Grupa B a Ligii Nationale. BC…

- Sute de persoane din satele constanțene sau chiar din municipiul Constanța invața sa scrie și sa citeasca prin programul ”A doua șansa”, desfașurat de Ministerul Educației inca de la jumatatea anilor 2000. In județul Constanța, 12 școli ofera aceasta posibilitate copiilor, adolescenților sau chiar adulților…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, pe bulevardul Tomis, in municipiul Constanta, zona Dedeman. Potrivit apelantului care a anuntat, prin telefonul de urgenta 112, Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, in evenimentul rutier, a fost implicat un singur autoturism.Cel…