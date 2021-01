Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de arheologi a anuntat ca a descoperit in Iordania tronul regelui Irod, locul exact in care a fost condamnat la moarte si decapitat Ioan Botezatorul in jurul anului 29 e.n., transmite luni Live Science, potrivit Agerpres. Citește și: Urmeaza debarcarea Avocatului Poporului (surse)…

- Un mormant vechi de 1.400 de ani, in care au fost identificate atat elemente budiste, cat si ale unei religii persane, a fost descoperit in provincia Henan din centrul Chinei, relateaza luni Xinhua, preluata de Agerpres. Zona se afla pe traseul Drumului Matasii, posibila explicație pentru multiplele…

- Deasupra unei imense faleze, la 32 de kilometri sud-vest de Madaba, in Iordania, o fortareata ridicata acum 2.000 de ani, si-a dezvaluit un alt secret. Palatul fortificat din Machaerus, ridicat catre anul 90 de regele Alexandre Jannaeus, apoi distrus in 57 de un general roman, apartine astazi posteritatii…

- Raluca Țintoiu, fosta șefa a NN Pensii, a câștigat definitiv joi, 26 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul în care a cerut anularea sancțiunilor primite de la ASF în scandalul din 2017 privind posibila naționalizare a fondurilor de pensii private (pilonul…

- Un cetatean roman fara drept de a conduce a fost descoperit, joi, de politistii de frontiera din PTF Bors II la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie, avand un permis de conducere fals din Republica Moldova, pentru care ar fi platit 700 de euro, a informat vineri ITPF Oradea. Barbatul,…

- Arheologii au reușit sa gaseasca dovezi despre Iisus intr-un loc in care se credea ca s-a nascut acesta. Cercetatorul Ken Dark a reușit sa studieze timp de 14 ani ramașițele unui adapost din secolul I, care se afla sub o manastire.