Arheologii mexicani au găsit cele mai vechi rămășițe mayașe n peștera Puyil Arheologii din Mexic au descoperit trei seturi de ramașițe umane in peștera Puyil, localizata in municipalitatea Tacotalpa din statul Tabasco, in partea de sud a Mexicului. Unul dintre aceste seturi aparține perioadei pre-clasice a civilizației Maya și are o vechime de 7 000 de ani. Celelalte doua schelete descoperite sunt vechi de 4 000 de ani, scrie Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

