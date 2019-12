Arheologii mexicani au descoperit ruinele unui imens palat de o mie de ani, din perioada civilizaţiei maiaşe Resturile unei constructii de 6 metri inaltime, 55 de metri lungime si 15 metri latime au fost gasite in timpul unor sapaturi realizate pe situl orasului antic Kuluba din statul Yucatan.



Arheologii sunt de parere ca structura a fost folosita in doua perioade din istoria maiasa, civilizatie infloritoare inainte de cucerirea spaniola, informeaza news.ro.



Palatul a fost functional, cred cercetatorii, intre anii 600 si 900 si 850 si 1050.



Maiasii ocupau teritorii insemnate - ceea ce reprezinta acum sudul Mexicului, Guatemala, Belize si Honduras.



