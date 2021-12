Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii care fac scufundari in largul coastei Cezareei au descoperit o serie de artefacte antice in ultimele luni, inclusiv unele datand din secolul al treilea, a dezvaluit miercuri Autoritatea pentru Antichitați din Israel (IAA).Descoperirile provin de la epavele a doua nave care s-au scufundat…

- Piatra de corindon natural a fost gasita intr-o groapa de pietre prețioase in urma cu aproximativ trei luni, relateaza presa internaționala.Cariera in care a fost descoperita piatra pretioasa se afla in apropierea orasului Rattnapura, supranumit ”orasul pietrelor pretioase”. Orașul este renumit pentru…

- Calugari budisti au cantat imnuri de lauda in timpul prezentarii pietrei, descoperita in urma cu trei luni. Un saphir de 310 kilos: record du monde au Sri Lanka — BFMTV (@BFMTV) Experti locali au anuntat ca este vorba despre una dintre cele mai rare pietre pretioase din lume in functie de greutate.…

- Arheologii de la Universitatea din Goteborg au incheiat excavarea a doua morminte din Epoca Bronzului in situl Hala Sultan Tekke, din Cipru. Descoperirile includ peste 150 de schelete umane și aproape 500 de obiecte, inclusiv bijuterii din aur, pietre prețioase și ceramica, toate datind din jurul anului…

- S-a descoperit un inel vechi de aur de 1.300 ani de catre arheologii israelieni, a anuntat marti Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), relateaza Xinhua, preluat de Agerpres. Inelul cu o greutate de 5,11 grame, incrustat cu ametist, a fost scos la iveala in timpul unor sapaturi in orasul…

- Autoritatile israeliene au anuntat luni descoperirea "celui mai vast" sit pentru productia de vinuri din perioada bizantina in sudul Israelului, la portile Fasiei Gaza, relateaza AFP. In timpul unor sapaturi in orasul Yavne, situat in sudul Israelului, arheologii au dezgropat in ultimii doi…