Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii egipteni care efectueaza sapaturi in Delta Nilului au descoperit zeci de morminte rare predinastice datand din perioada anterioara regatelor faraonice, aparute acum mai bine de 5.000 de ani, informeaza Reuters. De asemenea, egiptologii au gasit morminte din perioada hicsosilor (1.650 - 1.500…

- O echipa de arheologi egipteni a descoperit "cel mai mare oras antic din Egipt" datat de mai mult de 3.000 de ani inaintea erei noastre, in apropiere de Luxor, in sudul tarii, a indicat joi fostul ministru al Antichitatilor si arheologul Zahi Hawass, potrivit AFP.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a recunoscut, marți, intr-o conferința de presa, ca a crescut numarul elevilor infectați in școli. "Incercam, in masura posibilului, sa ne pozițioonam de cealalta parte a baricadei și sa aflam de la autoritați ceea ce trebuie sa aflam. Citește și: VIDEO…

- Peste 200 de elevi au fost confirmați cu Covid-19 in perioada 15-22 martie 2021, in timp ce in randul personalului din unitațile de invațamant preuniversitar s-au inregistrat 279 de noi cazuri, potrivit Ministerului Educației, care subliniaza ca se constata ”o ușoara creștere a numarului mediu zilnic…

- Arheologii israelieni au descoperit „vopseaua mov din vremurile biblice”. In antichitate, ținutele in aceasta culoare erau asociate nobililor, preoților și regilor. Arheologii au descoperit „vopseaua mov din vremurile biblice” Arheologii israelieni au gasit vopsea mov, care se presupune ca dateaza de…