Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci decenii de cariera, legenda muzicii country – și muza unui nou serial Netflix Dolly Parton’s Heartstrings care dezvaluie poveștile din spatele celor mai iubite melodii semnate Dolly Parton. Popularitatea artistei dureaza de atata timp, in mare parte, deoarece, chiar și dupa cinci decenii…

- De la carne de vita la avocado și soia, multe dintre cele mai iubite alimente ridica mari semne de intrebare din punct de vedere etic și al protecției mediului. Ce spun experții? Defrișarile. Exploatarea copiilor. Poluare. Lipsa apei. Cu cat invațam mai multe despre efectele secundare ale producției…

- A existat un razboi mai puțin cunoscut anul acesta, razboiul ruso-ucrainean pentru borș. Mai exact pentru supremația asupra uneia dintre cele mai iubite supe din intreaga lume. Totul a inceput pe rețelele de socializare cand @Russia (contul oficial de Twitter al Ministerului Afacerilor Externe al Federației…

- Amazon a anunțat in 2017 ca va construi un centru cu 8 etaje pentru familiile fara adapost, chiar in centrul orașului Seattle. De fapt, compania va transforma una din cladirile de birouri, achiziționata in 2014, intr-un adapost pentru oamenii strazii. Vor exista 30 de camere private pentru familii,…

- Participanții spun ca barbații in mod special fac asta și ca sunt majoritari atunci cand vine vorba sa nu auda in mod convenabil ce a spus partenera lor. Barbații „nu vor auzi” ce spune partenera lor in șapte ocazii pe saptamana, adica de 388 de ori pe an, potrivit celor care au participat la un...…

- Numarul anual de cazuri noi de copii care sufera de anorexie și au varsta curpinsa intre 8 și 12 ani este de doua ori mai mare decat cel din estimarea anterioara, din 2006. Cifrele arata ca tulburarea psihica legata de greutatea corporala ar putea incepe mai devreme decat au sugerat cercetarile anterioare.…

- Dupa ce ai inceput sa alergi, o sa vezi ca o sa incepi sa iți dorești sa mergi mai departe. Sa alergi mai mult, mai repede. Indiferent de cum iți dorești sa devii mai bun la alergat, rețeta este in principal simpla. O banda elastica de fitness așezata pe picioare asigura prezența unui tendon suplimentar...…

- Descoperire uimitoare la Huedin! Arheologii au gasit o cripta cu patru sicrie ale unei familii nobile care a trait acum 400 de ani. Intr-unul dintre ele, a fost inmormantata o fetita de 3-4 ani, depusa pe un pat de flori.