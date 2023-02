Arheologii au descoperit un nou papirus din Cartea Morților Egipt ramane una dintre locațiile preferate pentru echipe de arheologi din toate colțurile lumii. Fiind considerat „leaganul civilizației”, Egipt este o țara in care adesea se fac descoperiri vechi de mii de ani. Ultima dintre ele este papirusul Waziri, ce face parte din celebra și misterioasa Carte a Morților. Sulul de papirus a fost descoperit […] Articolul Arheologii au descoperit un nou papirus din Cartea Morților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

