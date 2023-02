Arheologii au descoperit un „frigider” sumerian cu o vechime de 5.000 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii romani au facut o descoperire fenomenala in Sarmizegetusa Regia. Artefactele gasite i-au uimit pe oamenii de știința. Cum ar fi trait, de fapt, localnicii din cetațile din Munții Șureanu. Uneltele sunt de-a dreptul impresionante. Ce unelte dacice s-au descoperit la Sarmizegetusa Cercetatorii…

- Arheologii cred ca au identificat primul dildo roman de dimensiuni mari descoperit intr-un șanț din fortul Vindolanda, in unul dintre cele mai indepartate teritorii ale imperiului, informeaza The Guardian.

- Un sistem de racire care serveste drept frigider, boluri care contin resturi de mancare, banci: in sudul Irakului, pamantul "primelor orase", arheologi americani si italieni au descoperit o "taverna" sumeriana cu o vechime de aproape 5.000 de ani, relateaza miercuri AFP. Fii la curent cu cele…

- Arheologii au descoperit o taverna in Irak, care a fost construita in 2700 i.Hr. Cercetatorii au descoperit ca taverna a fost imparțita intr-o zona de luat masa in aer liber și o camera cu banci și o soba, potrivit CNN. In aceasta camera au gasit mancare ramasa și chiar ustensile antice. Fii…

- Arheologii au descoperit peste 20 de morminte antice in orașul chinez Changsha (provincia Hunan, China centrala) datind din perioada domniei dinastiei Han de Vest (202 i.hr. - 25 D. HR.). Despre acest lucru a anunțat agenția de știri Xinhua. Arheologii cred ca majoritatea mormintelor ar putea fi amplasate…

- Arheologii Muzeului National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca au descoperit in zona centrala a orasului un drum roman, care s-a pastrat in conditii bune de peste 2.000 de ani. „Au fost gasite mai multe fragmente de drum roman, acoperite cu dale si cu constructie de pietre de rau, lipite…

- Descoperire arheologica de excepție pe o autostrada din Romania. Pe șantierul autostrazii A7 s-a descoperit un mormant princiar al unui razboinic. Acesta a fost ingropat alaturi de calul sau și inconjurat de peste 120 de obiecte de aur sau suflate cu aur. Descoperire arheologica impresionanta pe lotul…

- CNAIR a anunțat pe Facebook o descoperire arheologica impresionanta pe lotul Ploiești-Buzau. Este vorba despre un mormant princiar al unui razboinic inhumat alaturi de calul sau, care conține un inventar variat de arme și podoabe, dintre care unele de aur. In cazul proiectului de infrastructura al…