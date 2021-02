Arheologii au scos la iveala o trasura ceremoniala unica din perioada romana in timpul sapaturilor la o vila situata la marginea orasului Pompeii, ingropat de o eruptie vulcanica in anul 79 d.Hr., informeaza Reuters. Trasura cu patru roti, realizata din fier, bronz si cositor si aflata intr-o excelenta stare de conservare, a fost descoperita langa grajdurile unei vile antice din Civita Giuliana, la aproximativ 700 de metri nord de zidurile orasului Pompeii. Massimo Osanna, directorul sitului arheologic Pompeii, a declarat ca trasura este primul vehicul de acest fel descoperit in zona, in conditiile…