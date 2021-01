Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de arheologi a anuntat ca a descoperit locul in care a fost condamnat la moarte si executat Ioan Botezatorul in jurul anului 29 e.n., profetul care a anuntat venirea lui Iisus Hristos si care l-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu in apele Iordanului, transmite luni Live Science. Biblia…

- Deasupra unei imense faleze, la 32 de kilometri sud-vest de Madaba, in Iordania, o fortareata ridicata acum 2.000 de ani, si-a dezvaluit un alt secret. Palatul fortificat din Machaerus, ridicat catre anul 90 de regele Alexandre Jannaeus, apoi distrus in 57 de un general roman, apartine astazi posteritatii…

- Pentru arheologi, situl constituie o mina de informatii. Ei sapa de decenii deja in cetatea care are vedere catre Marea Moarta si se deschide catre Est, pe drumurile din Arabia si Orient. Cu multa rabdare, ei au scos la iveala o curte de aproape 650 de metri patrati, marginita de un pridvor. Intr-un…

- Curtea de Conturi a descoperit peste 800 de cazuri de nerespectare a legii Curtea de Conturi a descoperit peste 800 de cazuri în care nu a fost respectata legea sau au fost erori în gestionarea fondurilor publice alocate pentru combaterea epidemiei Covid, în perioada starii de urgenta.…

- Curtea de Apel Bucuresti a inceput dezbaterile, vineri, in procesul in care CNSAS solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.La acest termen de judecata instanta ia discutie cererea de interventie formulata de Asociatia Parakletos,…

- Sarbatori religioase 14 octombrie 2020 Ortodoxe: Sfanta Cuvioasa Parascheva Greco-catolice: Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei Romano-catolice: Sf. Calist I, pp. m. CALENDAR ORTODOX 14 OCTOMBRIE 2020. Cine a fost Sfanta Cuvioasa Parascheva…