- Grupul intact a semnat un contract cu operatorul UPC pentru ca posturile de televiziune care se afla in subordinea firmei sa poata ramane in grila, dupa schimbarile majore din ultima perioada.

- Klaus Iohannis a declarat ca este "inadmisibil cum a transformat PSD procedurile parlamentare" si ca "ceea ce se intampla in aceste zile este dictatura majoritatii". Legea de modificare a Codului Penal va fi spusa controlului de constitutionalitate si apoi va fi trimisa presedintelui Klaus…

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a prezentat modificarile aduse Codului Penal. Fostul ministru al Justiției afirma ca in varianta adoptata luni de parlamentarii Comisiei speciale de modificare a legilor Justitiei, Codul Penal pune accentul pe respectarea legii si pe diminuarea abuzurilor.…

- Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea Legilor Justitiei a adoptat, marti, raportul privind modificarile la Codul Penal, dupa ce acest proiect a fost aprobat de Senat. Raportul a ramas in forma adoptata de Senat, modificarile fiind unele de natura tehnica. Codul Penal, in…

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a votat luni, 2 iulie, un raport favorabil pentru modificarea Codului Penal.Au fost 15 voturi "pentru" si 7 voturi "impotriva". Vezi si: Semnal de ALARMA al oamenilor de…

- Modificarile aduse Codului Penal și Codului de Procedura Penala, care protejeaza infractorul și ridica infracțiunea la rang de fapta acceptabila sunt la un pas de a intra in vigoare. Efectele se vor vedea imediat prin clasarea și/sau reluarea cercetarilor in dosarele in care probele nu s-au administrat…

- Liderul familiei politice europene din care face parte Calin Popescu Tariceanu s-a intalnit, vineri, cu președintele Klaus Iohannis, pe tema modificarilor legilor justiției și a Codului Penal de catre PSD-ALDE.

- In cadrul sedintei de joi a Comisiei parlamentare Speciale privind legile Justitiei s-a stabilit programul de lucru pentru perioada urmatoare, in ceea ce priveste modificarea Codurilor Penale. Mai exact, forul condus de social-democratul Iordache a stabilit ca dezbaterile generale pentru modificarea…