Argumentele pro și contra la ruleta franțuzească Ruleta este un joc de noroc a carui denumire vine din cuvantul francez “roulette” și care se traduce exact prin “ruleta” sau “roata”. In timpul jocului, pentru a determina numarul caștigator, acea roata este invartita de catre dealer, dar numai dupa ce a fost aruncata mingea și dupa ce au fost plasate pariurile jucatorilor care se afla la masa de joc. Ruleta este unul dintre cele mai vechi jocuri de cazinou. A aparut in Franța secolului al XVIII-lea și de acolo s-a extins peste tot in lume sub diverse forme. In prezent, exista mai multe variante de ruleta (americana, franceza, europeana), toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

