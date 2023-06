Argumentele împotriva grevei profesorilor – și de ce nu sunt de acord cu ele Romania nu va fi niciodata o țara ca afara cat timp oamenii vor vorbi despre profesori ca despre o categorie care „nu produce, dar cere”, „bugetari care stau luni intregi in vacanța și carora le platim salariile din buzunar”. Deocamdata, este doar o țara in care profesorul este ostracizat pentru insași natura profesiei sale, considerata, altfel, fundamentala in evoluția unei societați. Iar o astfel de țara nu poate fi decat o țara de ipocriți, care arata cu degetul guvernanții pentru toți oamenii capabili care pleaca in afara, in timp ce ii scutura zdravan pe cei care ar putea face, cu timpul,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

