Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din SUA a refuzat sa elibereze un barbat condamnat la inchisoare pe viața care a susținut ca și-a ispașit pedeapsa a "murit" pentru scurt timp, relateaza BBC, citat de digi24.ro.

- Un barbat care executa o sentinta de inchisoare pe viata pentru crima sustine ca si-a ispasit pedeapsa dupa ce o septicemie i-a provocat moartea temporara. In 2015, detinutul a fost transportat de la Penitenciarul din Iowa la spital, unde inima i-a fost repornita de cinci ori.

- Un barbat condamnat la inchisoare pe viața pentru crima susține ca și-a ispașit pedeapsa dupa ce o septicemie i-a provocat moartea temporara. Mai mult, acesta susține ca doctorii i-au incalcat drepturile in momentul in care a spus ca nu vrea sa fie resuscitat, dar i s-au administrat fluide de resuscitare,…

- Benjamin Schreiber, un barbat din SUA, in varsta de 66 de ani, condamnat pe viața pentru o crima comisa in 1996, a cerut eliberarea din inchisoare. El a reclamat faptul ca, din pricina unor necazuri medicale, in 2015, a fost resuscitat de medici de cinci ori. Barbatul considera ca atunci a „murit” și…

- Radu Mazare, fostul edil din Constanța, a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor, alaturi de alți 31 de inculpați. Ce spun judecatorii despre pedeapsa data? Judecatorii despre pedeapsa data in cazul lui Radu Mazare Radu Mazare a fost condamnat definitiv la noua ani…

- Barbatul care și-a omorat concubina cu cel puțin 15 lovituri de cuțit, anul trecut, chiar de 1 martie, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Judecatorii de la Curtea de Apel Galați au decis sa majoreze pedeapsa inițiala cu cinci ani, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații importante…

- Un roman de 23 de ani a fost condamnat in Germania la inchisoare pe viața, cea mai aspra pedeapsa din legea penala din aceasta țara, care este aplicata in mod excepțional. Sava J. și-a ucis șefa, o femeie in varsta de 51 de ani, pentru ca nu a vrut sa-i mareasca salariul. Ce a urmat dupa […] Citește…