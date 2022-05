Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Moldoveanu, sportiva a CS Unirea Focșani, componenta a Centrului Olimpic pentru Cadeți și juniori de la Focșani, a caștigat marți, 17 mai, medalia de bronz la judo – 48 kg. la Gymnasiade-Normandy 2022. La categoria 48 kg. au luptat sportive din Algeria, China, Franța, Ungaria, Brazilia, Chile,…

- Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, a obținut medalia de argint la Cupa Europeana de Judo pentru Cadeți (U 18), desfașurata la București in perioada 7-8 mai 2022. Judoka noastra a concurat la categoria de greutate -48 de kilograme și s-a clasat pe locul 2. Concursul s-a desfașurat in Sala…

- Platforma bancara digitala Revolut lucreaza vrea sa se extinda in domeniul criptomonedelor și analizeaza, de asemenea, sectorul ipotecar, a declarat directorul sau general, in timp ce compania cu sediul la Londra iși continua strategia de a deveni o așa-numita „super-aplicație”, noteaza Reuters. Revolut,…

- Sportiva romana Laura Ilie a terminat pe locul trei proba de pușca aer comprimat 10 m la etapa de Cupa Mondiala de la Rio de Janeiro (Brazilia), informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Legitimata la CS Dinamo Bucuresti, Laura Ilie a adunat 260.2 puncte și a urcat pe podium dupa Anna Janssen (Germania)…

- Sportiva romana e Incze Kriszta Tund a cucerit medalia de bronz la cat. 65 kg, vineri seara, la Campionatele Europene de lupte de la Budapesta, dupa ce a invins-o in finala mica pe bulgaroaica Sofia Hristova Gheorghieva. Joi, Incze a invins-o in primul tur pe Asli Tugcu (Turcia), iar in turul secund…

- Romania va intalni Slovacia in Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Meciul va avea loc in deplasare, in 16-17 septembrie 2022 sau 17-18 septembrie 2022. Echipa care va caștiga meciul dintre Romania și reprezentativa Slovaciei va juca in calificarile din 2023 pentru turneul final al Cupei Davis de anul viitor.…

- Vladimir Putin primește o amenințare neașteptata din partea grupului de hackeri Anonymus. Aceștia il amenința pe Vladimir Putin ca va divulga peste 35.000 de fișiere secrete ale Bancii Centrale ale Rusiei. Mai exact, in mesajul postat pe Twitter, un purtator de cuvant al gruparii internaționale de…

- Sportivii secției de arte marțiale a CSM Focșani 2007, pregatiți de sensei Daniel Fusaru, au participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Campionatul Național individual karate SKDUN care a avut loc la Voluntari, in sala ,,Gabriela Szabo”. La competiție au luat startul circa 600 de sportivi, de la…