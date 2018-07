Stiri pe aceeasi tema

- Performanta senzationala pentru atleta Marina Baboi! Sportiva legitimata la SCM Gloria s-a calificat in semifinalele probei de 100 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale U20 care se desfasoara in aceste zile la Tampere, in Finlanda. Marina a obtinut al doilea timp, 11,64 s, in seria a II-a preliminara,…

- Performanta senzationala pentru atleta Marina Baboi! Sportiva legitimata la SCM Gloria s-a calificat in semifinalele probei de 100 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale U20 care se desfasoara in aceste zile la Tampere, in Finlanda. Marina a obtinut al doilea timp, 11,64 s, in seria a II-a preliminara,…

- Alergatorul focșanean Mihai Razvan Vasiliu, legitimat la LPS-CSM Focșani 2007 și pregatit de profesorul Gabriel Alexandrescu, a facut parte din ștafeta de 4x400 metri a Romaniei - in formula David Nastase/Mihai Lazar/Mihai Razvan Vasiliu/Cristian Paslaru...

- Traseul pe drumul european E85 este cel mai scurt drum spre Thassos, avand doar 365 de kilometri Ruse – Makaza, la care se mai adauga, București – Ruse, alți 65 de kilometri, si Makaza- Keramoti, inca 120 km Deci drumul va fi in cel mai bun caz de 8-9 ore daca totul merge ca pe roate. Acestea sunt localitațile…

- Tripla campioana europeana la box feminin, Steluta Duta a cucerit medalia de bronz la categoria 48 kg, la Campionatele Europene de Senioare de la Sofia, din Bulgaria. Pugilista buzoiana a fost invinsa la puncte, in semifinalele categoriei, 2-3, de reprezentanta gazdelor, Sevda Asenova. In tururile anterioare,…

- O noua performanța remarcabila pentru sportivul gorjean Adrian Garcea. La numai 4 zile dupa succesul obținut la Campionatele Internaționale de Seniori ale Romaniei, s-a clasat pe locul 2 la Concursul Internațional de Seniori, desfașurat in Italia pe 8 iunie, parcurgand o distanța de 1500 de metri in…

- La prima aparitie in sezonul in aer liber, atleta Marina Baboi a castigat probele de 100 de metri plat si stafeta 4 x 100 metri din cadrul unui turneu international in Israel, la care au participat atleti din tara gazda, Ucraina, Cipru, Belarus si Romania. In urmatoarea perioada, sprintera buzoiana…

- Etapa judeteana a concursului „Sanitarii priceputi”, organizat de Crucea Rosie Buzau impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau va avea loc joi, 24 mai, si va fi gazduit de Scoala nr. 11 Buzau. Competitia se adreseaza anul acesta elevilor de gimnaziu si are drept obiective insusirea cunostintelor…