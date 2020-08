Argeşul, sub COD PORTOCALIU de furtună! Argesul, sub COD PORTOCALIU de furtuna! ANM a emis o noua avertizare meteorologica de furtuna. COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 august, ora 10:00 – 25 august, ora 23:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. Zone afectate: conform textului și harții. In intervalul menționat, in sud-vestul, sudul, centrul, nordul și nord-estul țarii, precum și in zonele de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

