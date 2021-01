Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea. Meteorologii au emis cu scurta vreme in urma o avertizare cod galben de ploi abundente, intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ și viscolite dar și un cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente. Codul galben va fi valabil de astazi, incepand cu ora 14:00, pana maine dimineața, ora 08:00. In intervalul menționat, va ploua in toata țara, iar in vestul și nordul Olteniei, nordul Munteniei și sudul Banatului se vor acumula cantitați de apa care vor depași local 25…35 l/mp și izolat 40…60 l/mp. La munte vor fi precipitații…