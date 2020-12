Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 1; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.498; -persoane aflate in izolare/carantina (ancheta epidemiologica): 2.597, dintre care 996 in carantina la domiciliu și 1.601 in izolare; -persoane ieșite din izolare/carantina (ancheta epidemiologica): 34.508; -persoane internate in spital: 291 (ieri 282); -persoane internate la ATI: 45 (ieri 45); -persoane vindecate: 16.000 (ieri 15.837);…