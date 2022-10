Argeșul- cu revanșa, noi- cu regretele CSM-Știința Bacau a pierdut cu 3-0 (-23, -30, -23) primul meci de campionat disputat sambata, acasa, in compania Argeșului Miercuri, in Cupa Romaniei, partida dintre CSM-Știința Bacau și FC Argeș Pitești a durat doar patru minute. Dupa care, piteștencele s-au retras de pe teren, acuzand suprafața alunecoasa și alegand o infrangere cu 3-0 la masa […] Articolul Argeșul- cu revanșa, noi- cu regretele apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

