Ministrul Sanatații, Alexandru rafila, a vorbit marți, la Romania TV, despre valul de viroze care a lovit Romania și care ii afecteaza extrem de tare pe copiii care sunt foarte mici, sub 6 luni și care au fost prematuri.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Bacau, ca a trimis o adresa catre toate spitalele din tara prin care se solicita informatii legate de costurile privind energia electrica si caldura din ultimele trei luni, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

"PSD considera ca anuntul Parchetului European (EPPO), care a confirmat ca are in curs de desfasurare o investigatie cu privire la achizitia de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, era unul asteptat. PSD sustine insa ca, pe langa cercetarea circumstantelor in care s-a negociat si s-a incheiat contractul…

Romanii s-ar putea vaccina antigripal in farmacii chiar din acest an, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.Alexandru Rafila a fost intrebat, luni, despre proiectul privind vaccinarea antigripala in farmacii.„Nu se poate face dintr-o data, trebuie sa existe o instruire specifica a farmaciștilor…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca distribuirea iodurii de potasiu este o masura responsabila si echilibrata. El a precizat ca sunt multe tari care se preocupa de asigurarea aprovizionarii cu iodura de potasiu a populatiei, care ar putea fi expusa in cazul unei alerte radioactive,…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti ca normativele de personal din domeniul medical care sunt vechi trebuie adaptate realitatilor.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, pentru prevenirea COVID-19 in scoli, va fi mentinut planul de pana acum, in care conteaza nu numarul de infectari, ci capacitatea sistemului medical de a primi persoanele i