Argeşeni în carantină la Bucureşti 52 de persoane din Arges sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizarea autoritatilor din cauza ca provin din zone apropiate de cele cu coronavirus. Trei au venit din China, iar alte 49 sunt din Italia. Alte cinci persoane din judetul Arges sunt in carantina, dar nu in centre din judetul nostru, ci din Bucuresti. […] Articolul Argeseni in carantina la Bucuresti apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

