Argeșeni amendați pentru că nu au stat în carantină Aproape 200 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de polițiști și polițiști locali, impreuna cu reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, in cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19. 156 de societați, din peste 120 de locatii, au fost […] Articolul Argeșeni amendați pentru ca nu au stat in carantina apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

