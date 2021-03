Se intrerupe apa potabila, joi, in Mangalia

Atentie, se opreste apa in Mangalia Pentru executarea unor lucrari de reabilitare la nivelul Gospodariei de apa Castel Mangalia, RAJA SA va intrerupe furnizarea apei potabile joi ndash; 18 martie 2021, in intervalul orar 09.30 ndash; 17.30. In acest timp, vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din cartierele… [citeste mai departe]