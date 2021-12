Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a fost depistata pe strada Ana Ipatescu din Pitești, in timp ce apela in mod repetat la mila publicului, transmite Poliția Locala Pitești. F. D. M. are 28 de ani și este din Valea Mare. ”Fiind insoțita și de un minor se expunea pericolului atat ea cat și copilul, cerșind printre autoturismele…

- Imagini accident grav la intrarea in Baia Mare. Un copil de 1 an in stare grava. Doua mașini facute praf. video+foto In aceasta seara, in jurul orei 18.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe D.N. 1C a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea…

- Polițiștii din Ramnicu Valcea au identificat in trafic un barbat de 23 de ani, urmarit internațional pentru comiterea mai multor infracțiuni in Spania. In noaptea de 13 spre 14 decembrie, in jurul orei 00:53, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea, aflați in exercitarea…

- Caz șocant intr-o comuna din Constanța. Un copil de șase ani a fost atacat de o haita de caini. Din pacate, copilul a murit. Autoritațile alertate nu au mai putut face nimic Militarii din cadrul ISU Dobrogea și medicii constanțenii au fost solicitați sa intervina in localitatea Cotu Vaii, acolo unde…

- Compania Naționala de Autostrazi (CNAIR) a fost amendata luni de Poliția Rutiera cu 14.500 de lei – suma maxima – pentru ca nu a curațat poleiul care a favorizat accidentul in lanț in care au fost implicate 20 de autoturisme. Potrivit unui comunicat al IPJ Mureș, accidentul rutier a avut loc luni, in…

- Autovehiculul inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un grav accident, pe autostrada M7, in zona localitații Martonvasar.Camionul a trecut prin bariera interioara a autostrazii, iar apoi s-a rasturnat. Ulterior, mai multe mașini s-au ciocnit de el, potrivit stiridiaspora.ro .Traficul spre Budapesta…