Pe 23 august, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni – Secției de Poliție Rurala Calinești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de amenințare și distrugere, și au reținut un barbat de 33 de ani, din Dobrești. Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 22 august, pe fondul consumului de alcool, barbatul le-ar fi amenințat, cu acte de violența, pe fosta soție și pe fosta cumnata. Ulterior, in cursul nopții, in jurul orei 04.00, barbatul ar fi incendiat o capița de fan aparținand…