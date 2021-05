In dimineața zilei de 20 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul ca, ALDEA TUDOR ANDREI, de 19 ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Pitești, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: 1,75 m inalțime, parul șaten, constituție atletica, poarta barba. Vestimentație la […] Articolul Argeșean in varsta de 19 de ani, a disparut. Daca l-ati vazut, anuntati autoritatile apare prima data in Observator de Argeș .