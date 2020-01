In ziua de 9 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au reținut un barbat de 40 de ani, din Bogați, banuit de savarșirea infracțiunii de viol. Barbatul este banuit ca, in perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, in timp ce s-ar fi aflat pe raza localitații Ratești, ar fi intreținut relații sexuale cu […] Articolul Argesean arestat dupa ce a facut sex cu o minora apare prima data in Observator de Argeș .