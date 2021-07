Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DSP Arges, doua treimi dintre cei confirmati cu tulpina Delta a coronavirusului in Pitesti si comunele invecinate - zona pentru care exista evidente de transmitere comunitara sustinuta - sunt pensonari.

- Exista evidențe de transmitere comunitara a variantei Delta in municipiul Pitești și comunele invecinate, au transmis, miercuri, reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica. Potrivit datelor INSP, in acest moment nu exista transmitere comunitara la nivel național a acestei variante a Covid-19.

- Varianta Delta a coronavirsului SARS-CoV-2, detectata prima data in India si prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, este pe cale sa devina dominanta in lume. Soumya Swaminathan, directoarea pentru cercetare stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a avertizat vineri ca aceasta…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV2, mai contagioasa, va deveni dominanta in Germania pana in toamna, cel tarziu, a avertizat principalul oficial din domeniul sanatații publice de la Berlin. Lothar Wieler, șeful Institutului Robert Koch, i-a indemnat pe oameni sa poarte in continuare maști in…

