- Un student in ultimul an la Scoala de Politie din Campina a scapat cu viata dupa ce s-a lovit cu masina de un stalp de iluminat, in Pitesti. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul a ramas efectiv infasurat pe stalp. Accidentul, produs cu cateva luni inainte sa devina politist, i-ar putea…

- ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST - ADMITERE 2018Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune pana la data…

