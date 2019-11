Argeș: Un vârstnic a murit lovit de șoferul unei mașini care depășea De barbat de 83 de ani a murit sambata, dupa ce a fost lovit, in județul Argeș, de șoferul unei mașini care facea o depașire. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, un tanar de 20 de ani din Albeștii de Argeș a intrat, sambata, pe un drum din localitatea Valea Iașului, in depașirea unei mașini și a lovit un pieton care mergea pe partea stanga a drumului. In urma impactului, pietonul - un barbat de 83 de ani din Valea Iașului - a murit. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

