Argeş: Un tânăr care şantaja minore cu fotografii compromiţătoare - reţinut în urma unui flagrant Un tanar de 19 ani din Pitesti, suspectat ca santaja minore cu fotografii compromitatoare, a fost retinut, joi, in urma unui flagrant organizat de politisti.



Potrivit unor surse judiciare, flagrantul a fost organizat in urma sesizarii formulate de parintii unei fete de 15 ani, care au constatat ca fiica lor a sustras mai multe bunuri din casa pentru a-i da bani celui care o ameninta cu publicarea imaginilor compromitatoare. Din primele cercetari a reiesit ca suspectul ar fi santajat mei multe minore, eleve la licee din municipiul Pitesti.



Tanarul a fost prins in flagrant…

Sursa articol: agerpres.ro

