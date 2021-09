Argeș: Un tânăr care hărţuia femei pe stradă, reţinut pentru agresiune sexuală Un tanar din comuna argeseana Poiana Lacului, suspectat ca a hartuit mai multe femei in locuri publice, a fost retinut de politisti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a anuntat, miercuri, ca suspectul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri si agresiune sexuala, informeaza Agerpres. “Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada august 2020 – august 2021, cel in cauza ar fi avut manifestari de natura sexuala explicite, in locuri publice, iar in doua dintre situatii ar fi abordat persoane de sex feminin in apropierea carora se manifesta. In cursul zilei de 31 august a.c., cel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

