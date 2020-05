Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 31 de ani, din comuna argeșeana Moșoaia, care avea in autoturism doi condamnati urmariti national, a incercat sa fuga de politisti, informeaza Agerpres.Mașina a fost oprita, pentru un control de rutina, pe o strada din municipiul Pitesti. Initial, soferul s-a conformat indicatiilor…

- La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 31 de ani, din comuna Moșoaia, care se deplasa alaturi de trei persoane. Autovehiculul a fost oprit pentru un control de rutina pe o strada din municipiul Pitesti. Initial, soferul s-a conformat indicatiilor politistilor si a prezentat documentele…

- O minora de 17 ani, care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-un autoturism, a fost data in urmarire nationala, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres. "In seara zilei de 6 mai, in jurul orei 19,00, politistii Sectiei 3 Politie…

- O minora de 17 ani, care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-un autoturism, a fost data in urmarire nationala, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. "In seara zilei de 6 mai, in jurul orei 19,00, politistii Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati…

- O minora de 17 ani, care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-un autoturism, a fost data in urmarire nationala, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In seara zilei de 6 mai, in jurul orei 19,00, politistii Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati…

- O fata care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-o mașina, a fost data in urmarire nationala, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Un politist in varsta de 22 de ani a suferit o plaga prin impuscare in zona barbiei, in timp ce era la postul din Medgidia al Politiei Transporturi, fiind spitalizat, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean...

- Un barbat din localitatea Balilesti, care petrecea cu doi prieteni intr-o curte si a devenit agresiv cu politistii care incercau sa-i legitimeze, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres."In seara zilei de 12 aprilie,…