Arges: Un sofer a fost ranit dupa ce masina in care se afla a iesit in afara partii carosabile

Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 8 aprilie a.c., politistii au intervenit la un accident rutier produs in jurul orei 17.50, pe DN1 E60, pe raza localitatii Copaceni. Din primele date, un barbat de 73 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Copaceni, intr-o curba deosebit…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:50, pe DN1 E60, pe raza localitații Copaceni. Din primele date, un barbat de 73 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul dinspre Cluj-Napoca inspre Copaceni, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, ar…

- UPDATE, ISU Argeș transmite: Pompierii de la Detașamentul Bradu, alaturi de militarii de la Garda de Intervenție Topoloveni au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs intr-o gospodarie din localitatea Calinești. La fața locului s-a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa…

- O mașina in care se aflau șapte pasageri, dintre care 6 erau copii, s-a rasturnat duminica dimineața in afara parții carosabile, dupa ce șoferul, in varsta de 44 de ani, a dat peste bordura sensului giratoriu de la o intersecție, din județul Arad. In urma impactului, un copil de 8 ani a murit, iar alți…

- La data de 11 februarie 2021, in jurul orei 06.40, pe DJ 704, in afara localitații Vinerea, un tanar, de 24 de ani, din comuna Șibot, in timp ce conducea un autoturism, s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma accidentului rutier, conducatorul auto a suferit leziuni corporale și a fost transportat…

- Un accident rtuier grav a avut loc in aceasta seara , de 24 ianaurie, in judetul Cluj. O femeie prinsa sub un autoturism rasturnat in afara partii carosabile intre localitatile Popesti si Corusu."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a salva o femeie…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, luni seara, intre localitațile Malini și Slatina.In accident a fost ranit un barbat in varsta de 22 de ani, care a fost gasit de salvatori semiconștient, in afara autovehiculului.La fata locului interveneau luni seara militarii Detașamentului ...