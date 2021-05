Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs in varsta de aproximativ patru luni a fost gasit, duminica, pe marginea unui drum national din judetul Arges. In urma unui apel primit la 112, jandarmii au intervenit si au solicitat interventia altor institutii, iar animalul ranit a fost preluat, va fi ingrijit si eliberat in mediul sau…

- Circulația pe pasajul Podul Viilor, inchisa sambata pentru 10 ore Primaria municipiului Pitești anunța ca in ziua de sambata, 29.05.2021, in intervalul orar 08:00-18:00, circulația pe Pasajul Podul Viilor va fi inchisa, ca urmare a lucrarilor de reparații la rosturile de dilatație, lucrari ce se impun…

- Clubul de fotbal FC Arges a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, ca a prelungit contractele a 9 jucatori din lot si a transferat alti 2 de la grupari aflate in play-off-ul editiei 2020-2021 a Ligii I. Cei 9 care au semnat prelungirea sunt Alexandru Greab, Andrei Tofan, Grigore Turda,…

- Singurul salvamontist voluntar din Argeș a murit intr-un cumplit accident pe Autostrada București-Pitești, la kilometrul 40. Mașina barbatului de 45 de ani se afla pe banda de urgența și a fost izbita de un camion, dupa ce șoferul, cel mai probabil, a adormit la volan. In cursa necontrolata, mastodontul…

- Cinci pui de rața salbatica, abandonați de mama, au fost salvați de polițiștii locali din Pitești. Bobociii au fost gasiți pe strada Dumbraveni. Au fost noua, insa, din pacate, patru dintre ei au fost calcați de mașini. Pasarile vor fi duse de polițiștii locali la Gradina Zoologica din Pitești. Articolul…

- Stratul de zapada masoara 137 de centimetri, luni, in sectorul Balea Lac- Cota 2000 Transfagarașan, iar temperaturile inca sunt sub limita inghețului, in timpul nopții. Salvamontiștii din Argeș...

- Pilotul unui deltaplan a fost ranit usor dupa ce aparatul de zbor in care se afla a aterizat fortat in apropierea unei balastiere din judetul Arges. El a fost preluat de un echipaj medical pentru a fi dus la spital, in vederea unor investigatii medicale amanuntite.

- Salvatorii incercau, marti dupa-amiaza, sa resusciteze o victima de 15 ani, inconștienta, in urma unui accident produs in comuna Slobozia din județul Arges. Accidentul s-a produs dupa ce fostul primar al comunei a ieșit cu mașina in strada principala fara sa se asigure. Vehiculul condus de fostul primar a…