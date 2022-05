Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 05 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de șantaj in forma continuata, conform art. 207 din Codul Penal, și au…

- Cadavrul unei femei care suferise arsuri a fost gasit in scara unui bloc din municipiul Pitesti, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. ″In dimineata zilei de 19 aprilie, in jurul orei 5,00, politistii (…) au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112…

